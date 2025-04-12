Політолог відповів, чого Трамп хоче від Путіна у питанні війни в Україні

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

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Американський президент Дональд Трамп хоче, щоб кремлівський диктатор Путін пішов хоча б на часткове припинення вогню, оскільки Вашингтоні потрібен наступний крок у питанні завершення російської агресії проти України.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко, інформує РБК-Україна.

Він заявив, що візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Росії матиме важливий індикатор, а саме телефонну розмову Трампа та Путіна.

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«Ключове питання, чи дасть Путін згоду хоча б на часткове припинення вогню, тому що потрібен наступний крок. Росія сама запропонувала поетапне припинення вогню, але навіть енергетичне припинення вогню не виконується повною мірою. Більш того активізувалася повітряна війна», — розповів політолог.

Раніше Трамп заявив, що він роздратований ударом РФ по Кривому Рогу, саме це може впливати на його рішення. Політолог вважає, що наразі переговорний процес опинився на роздоріжжі.

«Або буде відновлення переговорного процесу, скоріше за все наступного тижня, і можливо вихід хоча б на проміжну угоду, наприклад, припинення вогню в повітрі. Це буде непросто, не впевнений, що Росія погодиться, але це могло б стати суттєвим кроком вперед, навіть якщо не буде повного припинення вогню», — каже Фесенко.

Якщо російський диктатор відмовиться від припинення вогню, тоді у Трампа буде вибір, або запроваджувати «пекельні санкції», або ні.

«Це вибір спочатку для Путіна, а потім, можливо, буде вибір для Трампа», — підкреслив Фесенко.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець США Стів Віткофф після зустрічі з посланцем кремля Кирилом Дмітрієвим нібито запропонував президенту США Дональду Трампу підтримати передачу Росії чотирьох областей України — «для швидшого завершення війни».

Ми раніше інформували, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент США Дональд Трамп став більш жорстким щодо кремлівського очільника, адже усвідомив, що Путін не хоче миру.