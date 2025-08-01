Політолог Віктор Таран: Потрібні санкції проти проросійських політиків

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Про це Таран написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Так, він звертає увагу на те, що санкції стосовно осіб, які поширювали проросійські наративи були б чітким сигналом українському суспільству, що усі винні у розвʼязанні цієї війни отримають заслужене покарання.

«Сьогодні вони зникли з публічної політики, але у бізнесі та у місцевій владі у них все гаразд, повірте. Це утверджує точку зору, що з владою їм вдалося все порішати. Тому консолідації суспільства це явно не сприяє», - написав політичний експерт.

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Як приклад він наводить екс-мера Харкова Михайла Добкіна, який у 2014 році закликав до федералізації України.

«Після 24.02.2022 року він нікуди не зник, красуючись у рясі диякона московської церкви», - звертає увагу експерт.

«А між тим, його бізнес в Україні почувається цілком комфортно. Хоча стосовно посадових осіб підприємств, що належать родині Добкіних, СБУ проводить слідчі дії стосовно відкритої торгівлі з терористами «ЛНР» у 2019-2021-х роках», - відзначає автор,

«Санкції стосовно цього та йому подібних персонажів були б чітким сигналом українському суспільству, що усі винні у розвʼязанні цієї війни отримають заслужене покарання», - переконаний Віктор Таран.

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Нагадаємо, що слідче управління Головного управління СБУ підозрює посадових осіб низки підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років).