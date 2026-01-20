Політолог заявив про саботаж захисту української атомної енергетики

Реклама

Про це говорить політолог Володимир Цибулько у своєму блозі на Facebook.

На тлі попереджень Головного управління розвідки про можливі удари Росії по підстанціях українських атомних електростанцій, за словами автора, стає очевидно, що система їхнього захисту так і не була доведена до належного рівня. Мета таких атак — від’єднання енергоблоків АЕС від об’єднаної енергосистеми України та занурення країни в масштабні відключення електроенергії.

Цибулько зазначає, що станом на середину січня 2026 року російські війська вже провели розвідку щонайменше десяти об’єктів критичної інфраструктури у дев’яти областях України. На його думку, ці загрози є цілком реальними, а не гіпотетичними, що раніше підтверджував і президент Володимир Зеленський.

За майже чотири роки повномасштабної війни готовність захисних споруд на атомних станціях, за наявною інформацією, становить лише 60–90%, попри витрачені мільярди гривень. Таку ситуацію автор називає імітацією безпеки, яка не гарантує реального захисту критичної інфраструктури.

Окрему відповідальність політолог покладає на попереднє керівництво «Енергоатому» та Міністерства енергетики, які, за його оцінкою, фактично саботували системну роботу із захисту об’єктів атомної та гідроенергетики. За його словами, в Україні знову повторюється ситуація, коли кошти освоєні, звіти написані, а проблеми залишаються.

Він також критикує роботу профільного комітету Верховної Ради та тимчасових слідчих комісій, які обмежуються публічними заявами, але не забезпечують реального контролю й персональної відповідальності.

Найбільшою загрозою в цій ситуації, підсумовує Цибулько, є не лише дії Росії, а й внутрішня безвідповідальність, яка може призвести до масштабної енергетичної катастрофи.