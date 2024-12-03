Політтехнолог пояснив, чому Європа буде надалі підтримувати Україну: до чого тут Трамп

США будуть вимагати від країн Європи збільшувати свої витрати на оборонний сектор.

Європа буде й надалі підтримувати Україну потри те, що у різних країнах будуть змінюватись керівники після виборів.

Таку думку в етері Еспресо висловив політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

Він заявив, шо новообраний президент США Дональд Трамп "не дасть Європі сумувати".

"Я думаю, що позиція Трампа буде наступна: що європейці повинні витрачати більше на оборону, підтримувати Українську армію, закуповуючи при цьому американську зброю, про це вони не будуть забувати, і брати на себе витрати на оборону", - заявив Загородній.

Він заявив, що тепер питання буде стояти вже не про 2% ВВП на оборону, а про 3%.

"І європейцям взагалі, як і країнам НАТО, буде запропоновано абсолютно зрозумілий, як і з погляду логіки Трампа, цинічний механізм: платиш 2% - буде п’ята стаття, не платиш 2% чи 3%, скоріше за все, — п’ятої статті НАТО не існує для тебе, і ти сам розбирайся як хочеш", - сказав він.

Крім того, політтехнолог вважає, що пакет допомоги від Німеччини, який канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував 2 грудня під час поїздки у Київ, не буде останнім.

"В інтересах Сполучених Штатів Америки, щоб присутня була спайка: Україна — Польща і північна Європа, яка повинна бути мілітаризована, добре озброєна і так далі. Для того, щоб якраз не допустити континентального союзу між старою Європою, мається на увазі Німеччина, Росія та Китай, чим активно займалася пані Меркель останні 20 років, коли вона була канцлером. Це страшний сон американської дипломатії, тому що об’єднання ресурсів Європи, Китаю та Росії — це кінець гегемонії США у світі", - зазначив політтехнолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц прибув до Києва для переговорів із Зеленським.

Крім того, ми раніше інформували, що США нададуть Україні додаткову військову допомогу на $725 мільйонів.

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