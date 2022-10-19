Політтехнолог про процеси у Кремлі: "Слабкий не тільки Путін, слабке і його оточення"

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін став слабким. Відчуають це і його прихвостні - засновник ПК "Вагнер" Євген Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров.

Таку думку Шейтельман висловив в ефірі проекту "Гроші", пише УНІАН.

"Зараз ми спостерігаємо процес, коли не знайшлося в оточенні жодної людини, готової провести якісь зміни у зв'язку з ослабленням Путіна, тому знайшлися люди... На виду є Пригожин і Кадиров, які зрозуміли, що слабкий не тільки Путін, слабке і його оточення", - вважає він.

За словами політтехнолога, розподіл влади в Москві вже почався. "Свіжі сили" прийшли з метою змістити все оточення Путіна. Зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу та секретара Радбезу Миколу Патрушева.

Шейтельман переконаний, ці нові сили можуть змістити "фюрера", якщо з ним не вдасться домовитися, або ж навпаки - домовитися з Путіним, що, мовляв, стають його оточення.

Політтехнолог важає, що наразі ні Пригожин, ні Кадиров не хочуть бути призначеними в стару систему. "Сидять Кадиров і Пригожин і кажуть: "Ці програли війну". Ці - Путін і його угруповання. І вони не хочуть бути частиною цих", - говорить Шейтельман.

Ймовірно, після зміни цієї системи в РФ буде ухвалено рішення не про посилення війни, а про відмову від неї, висловився Михайло Шейтельман.

Розбіжності в оточенні "фюрера" Путіна

У вищому керівництві РФ з'явилися ті, хто почав критикувати дії військово-політичного командування. Опоненти Путіна чи не вперше за 20 років його правління заговорили про відставку диктатора. Відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

За словами оозиціонера Ілля Пономарьова, серед "веж Кремля" з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ. Зокрема, Шойгу і Патрушева.

Очільник ГУР Кирило Буданов каже, що оточення кремлівського очільника вже розуміє, що програш Росії – неминучий. Оточення Путіна він називає "неоднорідною масою", але це також "не новоявлений блок "Кадирова-Пригожина".

Тим часом в Інституті вивчення війни наголошують, що "кухар Путіна" Пригожин вистрибує з штанів, щоб вислужитися перед диктатором і показати переваги ПВК "Вагнер" над Міноборони РФ. Крім цього, засновник "вагнерівців" ще й підриає авторитет президента. Адже може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

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