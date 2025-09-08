Уряд Франції пішов у відставку після провалу: опозиція закликає Макрона звільнитися

Макрон / © Associated Press

У Франції уряд прем’єр-міністра Франсуа Байру подав у відставку після того, як не зміг отримати вотум довіри в парламенті. Це стало першим подібним випадком в історії П’ятої республіки.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Зараз Байру має офіційно передати заяву про відставку президенту Еммануелю Макрону. Президент, своєю чергою, повинен призначити нового прем’єр-міністра, який сформує новий уряд. За даними джерел, новим главою уряду може стати чинний міністр оборони Себастьєн Лекорню.

Франсуа Байру став уже четвертим прем’єр-міністром, призначеним Макроном, який залишив свою посаду за останні 15 місяців. У відповідь на політичну кризу опозиційні партії закликали президента піти у відставку.

«Байру впав. Перемога та народне полегшення. Макрон тепер на передовій перед народом. Він також має піти», — заявив лідер партії «Несхвалена Франція» Жан-Люк Меланшон в ефірі X через кілька хвилин після результатів вотуму довіри.

Нагадаємо, у світі невдовзі має зʼявитися ще одна країна — Нова Каледонія. Так, Франція підписала відповідну угоду з каледонськими політичними силами. Передбачається, що держава матиме значну автономію, але залишатиметься у складі Французької Республіки.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про намір суттєво наростити оборонні витрати країни, посилаючись на безпрецедентні загрози — від російської агресії до терористичних загроз та кібернападів.