Політична смерть диктатора: Тихановська оцінила загрозу прямого вступу Білорусі у війну

Фото ілютративне / © ТСН.ua

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Білорусь активно розбудовує військову інфраструктуру поблизу кордонів, що створює постійні ризики для безпеки України. Проте пряме залучення білоруських солдатів до війни на боці Кремля може закінчитися крахом для самого диктатора Олександр Лукашенка.

Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у коментарі для Новини.LIVE.

Вона підкреслила, що Лукашенко насамперед обслуговує інтереси Володимира Путіна, повністю ігноруючи волю власного народу.

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«Лукашенко служить інтересам Путіна перш за все, а не інтересам білоруського народу чи України. Він буде готовий у будь-який момент підставити знову нашу територію для вторгнення. Можливо, це відбуватиметься не завтра чи післязавтра, але це постійний тиск на Україну та країни Заходу», — зазначила опозиціонерка.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська / © Associated Press

Попри це, Тихановська сумнівається у високій імовірності прямого вступу білоруської армії у бойові дії. Вона зауважила, що білоруські військові не мають імперських настроїв чи ворожнечі до українців.

Якщо ж режим зважиться на такий наказ, для Лукашенка це обернеться фатальними наслідками.

«Це може бути політична смерть для Лукашенка. Бо одна справа — атакувати беззбройних білорусів у моменти протесту, інша справа — йти проти дуже добре підготовлених і озброєних українців. Люди, армія, солдати можуть повернути свою зброю проти Лукашенка», — сказала Тихановська

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Тихановська також додала, що самопроголошений керівник Білорусі фактично заробляє на війні та втратив будь-який військовий суверенітет. Навіть ультиматуми, які висував президент України Володимир Зеленський, давали білоруському політику шанс продемонструвати бодай якусь незалежність від Москви, але реальність показала повну підпорядкованість Кремлю. На переконання лідерки опозиції, якби диктатор справді переймався майбутнім своєї держави, він би за жодних обставин не втягував її у війну.

Раніше Тихановська розповіла, що у Кремлі можуть розглядати варіант усунути Лукашенка, аби поставити на його місце зручнішу для Москви фігуру. Але це, на її думку, перетворить Білорусь на зону постійної турбулентності, бо народ не прийме підставного керівника й протестуватиме.

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