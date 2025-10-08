"Політична смерть": експерт СБУ назвав головний компромат Путіна на Трампа

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Росії Володимир Путін може мати на Дональда Трампа настільки серйозний компромат, що його оприлюднення загрожує американському політику "політичною смертю".

Таку думку висловив генерал-лейтенант СБУ у відставці та народний депутат п'яти скликань Григорій Омельченко в коментарі 24 Каналу.

Чого насправді боїться Трамп

Григорій Омельченко нагадав, що раніше вже лунала інформація про можливе вербування Трампа радянським КДБ ще у 1980-х роках, а також про те, що російські олігархи нібито неодноразово рятували його від банкрутства.

Однак, на думку експерта, є інша, набагато серйозніша річ, якої Трамп колосально боїться, — це його причетність до скандальної справи Джеффрі Епштейна.

"Епштейн працював на розвідку МІ6, на Моссад, на ЦРУ і, зокрема, на службу зовнішньої розвідки Росії. Водієм Епштейна був громадянин Росії. Агент ФСБ. Епштейн зустрічався з Путіним. А увесь цей 'міжнародний центр' розпусти та сексуального насильства він передав Путіну. Путін цілком міг нагадати про це Трампу," – вважає Омельченко.

Експерт наголосив, що історія зі смертю Джеффрі Епштейна, який був пов'язаний зі світовими елітами, є загалом підозрілою, і дехто навіть пов'язує її з можливим бажанням Трампа "позбутися" від нього.

Раніше ми. писали, що використання "брудних" секретів і сексуального компромату завжди було звичною стратегією для російських спецслужб.

Як наголошують експерти, колишній офіцер КДБ Володимир Путін завжди перетворював секс і компромат на зброю для знищення політичних опонентів. Збір "брудних" деталей — від боргів та алкоголізму до сексуальної активності й азартних ігор — є "хлібом насущним" для режиму Путіна та його стратегії тиску.