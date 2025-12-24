Прапор Німеччини / © pixabay.com

У Німеччині розгорівся політичний скандал навколо ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) після публікацій європейських ЗМІ, включно з Politico. Представники центристських політичних сил звинувачують депутатів AfD у спробах отримати й розкрити дані, які можуть зацікавити російські спецслужби, йдеться у звітах журналістів.

Зокрема, увагу критиків привернув член партії Рінґо Мюльманн, який у парламенті федеральної землі Тюрінгія надсилав серію запитів до регіонального уряду. Він вимагав надати інформацію про маршрути транзиту західної зброї через німецьку територію, а також про системи протидії безпілотникам та засоби захисту від дронів — теми, що за словами опонентів, можуть становити безпекову чутливість і бути корисними для російської розвідки.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Маєр заявив, що дії AfD створюють враження реалізації «переліку завдань, складених у Кремлі», хоча сам Мюльманн заперечує, що його запити мають іншу мету, окрім контролю за діяльністю влади.

Політики центристських партій та деякі парламентарі назвали таку активність не лише політичним тактичним кроком, а потенційним ризиком для національної безпеки, наголошуючи на можливому впливі Росії через внутрішню політику ФРН.

Своєю чергою в AfD всі звинувачення категорично відкидають, характеризуючи подібні запити як «легітимні питань депутата, що захищає інтереси громадян». Партія також заявила, що вона не надає доступ до секретної чи класифікованої інформації, а лише користується своїми законними повноваженнями у парламенті.

Цей випадок спричинив політичну дискусію в Берліні про межі парламентської діяльності та важливість захисту конфіденційної інформації, особливо в умовах триваючої війни Росії проти України та загроз гібридної війни на території Європи.