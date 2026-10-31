Політичний вибух у Польщі: Навроцький звинуватив уряд у захопленні cуду

Кароль Навроцький. / © Getty Images

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Події, які сталися навколо Конституційного трибуналу (вищого судового органу) Польщі, — це порушення конституційного ладу країни та силове захоплення конституційного державного органу.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сторінці канцелярії президента Кароля Навроцького.

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Президент наголосив, що не вважає ці дії законними та «узурпацією влади», а тому закликав до негайного відновлення правового порядку.

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«Я закликаю відновити правовий порядок та вивести з приміщень Трибуналу силові підрозділи, залучені урядом. Я надав дозвіл законному віцепрезиденту Конституційного трибуналу, судді Бартломею Соханському, увійти до будівлі установи», — йдеться у заяві.

Зазначається, що через «загрозу внутрішній безпеці країни», Навроцький на сьогодні скликає термінові консультації з представниками парламентських сил задля «стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного порядку».

Криза в Конституційному трибуналі — що відомо

У п’ятницю ввечері навколо Конституційного трибуналу Польщі спалахнув гострий конфлікт. Суддя Анна Корвін-Пьотровська оголосила про відсторонення голови Богдана Свєнчковського і його заступника Бартоломея Соханського терміном на один місяць.

Причиною такого рішення стало блокування керівництвом суду скликання Загальних зборів за участю всіх суддів, обраних Сеймом. Водночас сам Конституційний трибунал спростував заяву про відсторонення свого президента.

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Тим часом правоохоронці оточили та заблокували будівлю установи у Варшаві. У поліції пояснили, що проводять відповідні заходи через інформацію про можливу загрозу життю та здоров’ю суддів і працівників Трибуналу.

На тлі стрімкого загострення ситуації президент Польщі Кароль Навроцький достроково перервав візит до Сенегалу та повернувся до Варшави. У будівлі трибуналу між ним і суддями Сейму виникла перепалка.

Під будівлею зібралися протестувальники, зокрема представники опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS). Поліція затримала трьох людей.

Польські медіа пов’язують конфлікт із боротьбою навколо судової реформи. Уряд Дональда Туска наполягав на призначенні нових суддів, однак президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести кандидатів, обраних парламентом. Голова Трибуналу Богдан Свєнчковський, своєю чергою, блокував їхній допуск до роботи.

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