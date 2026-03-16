«Політика має продажний і реальний бік»: дипломат пояснив логіку заяв Трампа щодо українських дронів

Зовнішня політика будь-якої держави має дві сторони — публічну та реальну. Саме так, за словами дипломата, діє і президент США Дональд Трамп.

Таку думку дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський висловив у етері Еспресо.

«Зовнішня політика має завжди два боки, як і монета. Одна чисто продажна, де ціна її показана, а друга — реальна. Отже, цим і займається президент Сполучених Штатів Америки», — зазначив він.

За словами дипломата, у публічному просторі Трамп демонструє образ політика, якому не потрібна допомога від інших держав.

«Для пропаганди, для всього світу він говорить, що йому не потрібна допомога. Ну і для чого йому допомога, коли він, як було сказано його віце-президентом, є господарем світу, є начальником всіх континентів і так далі. Хіба такій людині потрібна чиясь допомога? А якщо і потрібна, то він викликає і командує, щоб ця допомога йому надавалась. Але це трапляється дуже рідко. Він всемогутній і тому все може зробити сам», — сказав Веселовський.

Він додав, що такий образ формується як для американського суспільства, так і для міжнародної аудиторії.

«Такий образ формулюється і для громадян Сполучених Штатів і для світової громадськості в цілому. З другого боку, безперечно, Сполучені Штати зацікавлені у вузьких новітніх технологіях, які є в світі, будь-де вони вироблялися», — наголосив дипломат.

Веселовський підкреслив, що Україна нині володіє технологіями, які викликають інтерес у світі, зокрема у сфері безпілотників.

«Тому американські компанії, американські фірми, в тому числі власники окремих фірм — це діти президента Дональда Трампа. Беруть участь у спільних розробках з українськими компаніями, або у спільному виробництві з українськими компаніями тих дронів, які у нас застосовуються на фронті проти Російської Федерації», — пояснив він.

Дипломат також зазначив, що українські технології викликають інтерес не лише у США.

«Тому так само і наші партнери, не будемо їх називати союзниками, і в Європі, і тепер на Близькому Сході цікавляться українськими технологіями і нашими вміннями наших дронарів. І тому вони готові платити за ці гроші, тому вони готові створювати спільні підприємства», — сказав Веселовський.

На його думку, така ситуація не є суперечливою, адже нинішня американська адміністрація демонструє особливий підхід до міжнародних відносин.

«Чи протирічить одне другому? Ні, ми повинні виходити з того, що людина, яка зараз очолює Сполучені Штати Америки не вважає, що у неї можуть бути союзники, що у неї можуть бути партнери, що у неї можуть бути рівні. Вона саме такий образ проєктує в світі. Ну, нехай це не так боляче, коли ми знаємо істину», — зауважив дипломат.

Він підсумував, що українські безпілотники нині стали одним із найбільш затребуваних видів озброєння у світі.

«А істина в тому, що українські дрони зараз, це зброя номер один за зацікавленістю в світі», — підкреслив Веселовський.

Раніше повідомлялося, що голова Білого дому Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога від України для того, щоб збивати іранські дрони.

Ми раніше інформували, що військовий експерт Іван Тимочко заявив, що через відмову Дональда Трампа прийняти підтримку України американські солдати можуть опинитися під загрозою.