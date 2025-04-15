Полонені китайці просять владу забрати їх додому: Пекін відреагував

Громадяни Китаю на війні в Україні. / © СБУ

Реклама

Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі своїх громадян у війні Росії. КНР обіцяє після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на Донеччині китайців згідно з національним законодавством.

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє “Укрінформ”.

“Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони”, - наголосив дипломатка.

Реклама

За його словами, поведінку окремих громадян КНР за кордоном “китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій".

За словами дипломата, урядові відомства Китаю все ще перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.

Позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну - Ред.) є послідовною та чіткою і полягає в "сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту".

Нагадаємо, кілька днів тому український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.

Дата публікації 19:34, 14.04.25 Кількість переглядів 13 Шок! Китайські полонені заговорили! Почуйте першими зізнання!