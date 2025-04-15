ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
537
Час на прочитання
1 хв

Полонені китайці просять владу забрати їх додому: Пекін відреагував

Влада Китаю заявила, що оцінить поведінку цих громадян.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Громадяни Китаю на війні в Україні.

Громадяни Китаю на війні в Україні. / © СБУ

Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі своїх громадян у війні Росії. КНР обіцяє після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на Донеччині китайців згідно з національним законодавством.

Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє “Укрінформ”.

“Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони”, - наголосив дипломатка.

За його словами, поведінку окремих громадян КНР за кордоном “китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій".

За словами дипломата, урядові відомства Китаю все ще перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.

Позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну - Ред.) є послідовною та чіткою і полягає в "сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту".

Нагадаємо, кілька днів тому український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
537
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie