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Полонені китайці просять владу забрати їх додому: Пекін відреагував
Влада Китаю заявила, що оцінить поведінку цих громадян.
Уряд Китаю заперечує свою причетність до участі своїх громадян у війні Росії. КНР обіцяє після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених на Донеччині китайців згідно з національним законодавством.
Про це заявив речник китайського МЗС Лінь Цзянь, повідомляє “Укрінформ”.
“Позиція китайського уряду дуже чітка. Ми видали численні попередження і попросили громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі та уникати участі у військових операціях будь-якої сторони”, - наголосив дипломатка.
За його словами, поведінку окремих громадян КНР за кордоном “китайська сторона розглядатиме відповідно до чинного законодавства і вживатиме необхідних консульських та інших дій".
За словами дипломата, урядові відомства Китаю все ще перевіряють інформацію про полонених на війні в Україні китайців та уточнюють всі пов’язані з цією ситуацією обставини.
Позиція Китаю стосовно "української кризи" (так у КНР називають війну - Ред.) є послідовною та чіткою і полягає в "сприянні мирним переговорам для припинення конфлікту".
Нагадаємо, кілька днів тому український президент Володимир Зеленський заявив, що двоє громадян Китаю були захоплені на полі бою. Вони воювали за агресорку Росію.