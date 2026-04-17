Положення Путіна хитке: Європу закликали завдати вирішального удару

Путін / © Associated Press

Позиції президента Росії Володимир Путін наразі виглядають нестабільними, а Європа повинна скористатися цим моментом і посилити тиск на Кремль. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Автори зазначають, що Путін розраховував на втому Заходу та розкол у Європі через затяжну війну, однак ці очікування не справдилися. Натомість європейські країни дедалі більше консолідуються, зокрема у військовій та санкційній політиці проти Росії.

У публікації наголошується, що нинішній момент може стати критичним: якщо Європа посилить підтримку України та тиск на РФ, це здатне серйозно підірвати позиції Кремля. Йдеться як про нові санкції, так і про збільшення військової допомоги Києву.

Крім того, на ослаблення позицій Москви впливають і політичні зміни в Європі. Зокрема, нещодавня поразка проросійських політичних сил в окремих країнах ЄС свідчить про зменшення впливу Кремля на континенті.

Автори матеріалу підсумовують: Захід має унікальне «вікно можливостей», щоб посилити тиск на Росію і змусити її змінити курс, адже нинішня ситуація для Путіна є однією з найскладніших за весь час війни.

Що це означає

Експерти зазначають, що навіть за умов високих світових цін на нафту Кремлю стає складніше перетворювати ці доходи на військові витрати.

Водночас повністю зупинити російський нафтовий сектор такими ударами неможливо — Росія зберігає альтернативні маршрути експорту, зокрема до Азії.

Попри це, українська стратегія поступово послаблює фінансові можливості РФ і обмежує її здатність вести затяжну війну.

Нагадаємо, у ніч проти 16 квітня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Туапсе (Краснодарський край). На НПЗ спалахнули резервуари з пальним, а вогонь не можуть приборкати досі.