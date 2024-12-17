Польща буде головувати у Раді Євросоюзу 2025 року: Зеленський повідомив, що це означає для України

Наступного року Польща буде головувати у Раді Євросоюзу, і це головування може принести Україні хороші результати в наближенні до вступу у Євросоюз.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з польським прем’єром Дональдом Туском у Львові 17 грудня.

"Як мінімум кілька кластерів готуємося відкрити в перемовному процесі", - сказав президент.

Він також висловив вдячність Польщі за підтримку прагнення України стати й повноправним членом НАТО і якнайшвидше отримати запрошення в Альянс.

"Польща розуміє, як це важливо в нашій частині Європи, щоб безпека була дійсно гарантована і щоб не було жодної геополітичної невизначеності", - додав він.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Львова 17 грудня. Він зустрівся із президенртом України і обговорив з ним питання постачання озброєння, підтримку Польщі, а також історичні питання.

Український лідер зазначив, що його країна потребує справедливого миру. Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав світ не спекулювати на можливій поразці України. Він звернувся до усіх лідерів західного світу із закликом підтримати Україну "в цей час, як ніколи раніше".

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