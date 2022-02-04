Польща готує другий пакет військової допомоги для України: що це буде

Польща готує другий пакет військової допомоги для України: що це буде

Дещиця підкреслив, що крім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається твердий голос польських парламентаріїв на підтримку України.

Ухвалення обома палатами польського парламенту резолюцій на підтримку України свідчить про єдність польського політикуму у справі підтримки України. Польща також готує другий пакет військово-технічної допомоги для України.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Укрінформ".

“Дуже важливо, що раніше Сейм, а сьогодні Сенат практично одноголосно ухвалили постанови про підтримку України. Серед політичних партій Польщі панує єдність щодо підтримки Києва”, - зазначив Дещиця.

Він підкреслив, що крім практичної допомоги, яку Польща вже надає Україні, відчувається твердий голос польських парламентаріїв на підтримку України і їхня готовність відстоювати інтереси Україні на рівні міжпарламентської співпраці з іншими державами.

За словами Дещиці, зараз обговорюється питання надання Польщею Україні "наступної партії військово-технічної допомоги, оборонного озброєння”.

Він уточнив, що по першій партії військової допомоги Києву рішення вже ухвалено, відтак готується вже наступна. “Можливо, це буде інше озброєння, ніж те, що передаватиметься у першій партії”, - зауважив дипломат.

Нагадаємо:

В Україну прибув черговий вантаж гуманітарної допомоги від уряду Республіки Польща для боротьби із COVID-19. Вантаж включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS.

Польща надасть Україні надсучасну зброю

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