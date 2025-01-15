Польща хоче брати участь у переговорах про закінчення війни в Україні – Дуда

Анджей Дуда попросив Зеленського про участь представника Польщі в потенційних переговорах України з РФ.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попросив свого українського колегу Володимира Зеленського про участь Варшави в потенційних переговорах України з РФ.

Про це Дуда сказав на спільній пресконференції з Зеленським, передає пресслужба польського глави держави.

"Ми також говорили, пані та панове, про можливі мирні переговори. Я кажу "потенційно", тому що мирні переговори між Україною та Росією зараз не ведуться. Але ми говорили про можливі мирні переговори", – сказав глава Польщі.

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Дуда запевнив, що на кожному міжнародному форумі порушує питання, щоб Україна завжди була представлена ​​за столом будь-яких мирних переговорів.

Він наголосив, що не може бути жодних розмов щодо України, щодо закінчення війни, незалежності, суверенітету України без участі Києва.

"Я також попросив президента (Володимира Зеленського – Ред.) розглянути можливість того, щоб за таким столом переговорів був представник Польщі – як країни-сусіда України, як країни, яка підтримує Україну, – тому що наші інтереси в цій сфері збігаються. Ми хочемо, щоб Україна існувала як суверенна, незалежна держава, як наш сусід, як держава, в якій українська нація матиме можливість вирішувати сама", – підсумував Дуда.

Раніше Анджей Дуда повідомив, що дедалі більше очільників держав-членів НАТО схиляються до запрошення України до Північноатлантичного альянсу.

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