Польща хоче збільшити фонд, з якого фінансується зброя для України, але деякі країни проти — ЗМІ

Польща прагне збільшити фонд, з якого фінансується зброя для України, але Франція, Німеччина, Італія та Греція виступають проти.

Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну. Однак кілька країн ЄС виступають проти.

Про це повідомляє RMF24.

Так, Франція, Німеччина, Італія та Греція виступають проти збільшення бюджету Європейського фонду миру, тож Польщі доведеться переконати ці країни. Ці країни стверджують, що саме вони роблять найбільший внесок до бюджету фонду, що становить понад 60%, і це, за їхніми словами, є тягарем.

Тому Франція, Німеччина та Італія хочуть спочатку встановити принцип витрачання цих грошей, етапи виплат, а також те, яка частина буде виділена Україні, а яка - на спільні місії, наприклад, в Африці.

Найближчим часом це питання обговорюватимуть посли ЄС, потім очільники дипломатії, а остаточно воно буде винесене на саміт лідерів ЄС, ймовірно, аж у червні.

Слід зазначити, що 23 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в рамках Європейського фонду миру до Польщі надійде ще 200 мільйонів євро, які будуть спрямовані на оборонну політику.

"Я також проводив кампанію щодо цього, і моя позиція була дуже чіткою, що цей фонд має бути збільшений, і він не має становити 3,5 мільярда євро, а значно більше", - підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомили, що спецслужби держави викрили шпигунську мережу, яка працювала на Росію. Група з шести осіб планувала підготовку до диверсійної діяльності в Польщі, зокрема на залізниці та автошляхах, якими транспортують зброю для України.

Згодом 16 березня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про ліквідацію шпигунської мережі, яка збирала інформацію на користь РФ.

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