Польща і Литва посилюють військову співпрацю і проведуть спільні навчання – подробиці

Польща та Литва проводитимуть спільні навчання, розвиватимуть спільну підготовку Збройних сил та посилюватимуть військову мобільність.

Президенти Польщі Анджей Дуда та президент Литви Гітанас Науседа за підсумками зустрічі у Вільнюсі домовилися розширювати співпрацю у військовій сфері.

Глави двох країн заявили про це у неділю, 21 січня, пише DW.

"Ми зміцнюватимемо військову співпрацю. Ми проводитимемо спільні навчання, шукатимемо додаткові форми спільної підготовки наших Збройних сил, посилюватимемо військову мобільність", - заявив Науседа.

Анджей Дуда підкреслив, що особливої уваги, моніторингу та концентрації вимагає Сувалкський коридор – ділянка кордону двох країн між Калінінградською областю та Білоруссю, потенційне захоплення якої відріже країни Балтії від наземних сил НАТО.

Коментуючи військову допомогу Україні, президент Литви знову наголосив на необхідності робити це політичними, фінансовими та військовими засобами.

Лідери країн також обговорювали двосторонню співпрацю у сфері оборони та регіональної безпеки.

Останні спільні військові навчання Литви та Польщі відбулися влітку минулого року в Клайпеді, на річці Дані, де війська країн тренувалися звільняти потенційно окуповану критично важливу інфраструктуру.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи погодиться на мир в обмін на втрату Криму і Донбасу.

Читайте також: