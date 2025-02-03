Польща має бути там: Дуда зробив заяву про переговори між Україною та РФ

Президент Польщі каже, що присутність - в інтересах його країни.

Якщо президент США Дональд Трамп організує переговори між Росією та Україною та запросить на них інші держави, то Польща має бути серед них.

Таку заяву зробив президент Польші Анджей Дуда, пише "Громадське" з посиланням на Financial Times.

Зі слів Дуди, присутність Польщі на російсько-українських переговорах є в інтересах його країни.

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", — пояснив президент.

Він також зазначив, що Польща "є найбільш вразливою до потенційних російських атак".

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що його представники запланували низку зустрічей та переговорів з Україною та Росією та "різними сторонами".

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