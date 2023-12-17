Польща може заблокувати агроекспорт з України на 20 років – що відомо

В уряді Польщі заговорили про блокаду агроекспорту України.

Якщо Україна стане членом Євросоюзу, Польща може заблокувати експорт української агропродукції мінімум на 20 років.

Про це заявив новопризначений заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі радіо RMF24.

"Вони не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС", - каже Колодзейчак.

За його словами, раніше з Варшавою аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від польських товарів.

"Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років", - сказав Міхал Колодзейчак.

Як зазначив заступник міністра сільського господарства Польщі, уряд повинен окреслити, що українські товари є "неліквідними" для ринку Польщі.

Нагадаємо, польські перевізники від понеділка можуть знову заблокувати кордон.

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