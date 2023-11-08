Польща назвала ультиматум для України, без якого "про вступ до ЄС можна не мріяти"

У Польщі заявили, що Україна має вирішити питання про ексгумацію жертв Волинської трагедії, щоб вступити до ЄС.

Без розв'язання питання ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не зможе вступити до ЄС.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв’ю радіо ZET.

"Я завжди про це говорю і скажу ще раз: на нашу думку, без розв’язання цього питання – і багато українців це вже усвідомлюють – Україна не може мріяти про вступ до ЄС", – заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно питання ексгумації є умовою підтримки Польщі членства України в ЄС, польський дипломат сказав, що "йдеться не про умови, а про реальність".

"Я говорю про реальність: якщо ми маємо бути в одному союзі з країною, з якою у нас є значна суперечка, то суперечка має бути вирішена, інакше важко співпрацювати", – сказав заступник міністра закордонних справ Польщі.

Раніше Сейм Польщі схвалив резолюцію про Волинську трагедію, де вимагає визнання провини українцями.

Нагадаємо, що 9 липня 2023 року Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися у Луцьку, де вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1943 року.

Тема Волинської трагедії є однією з найбільш суперечливих в українсько-польських відносинах. Події 1943 року в Польщі окреслюють як "Волинська різанина", а в Україні - "Волинська трагедія".

Події на Волині 1943 року у Польщі розглядають окремо від решти подій Другої світової і передвоєнного періоду.

Зокрема, говорячи про визнання провини українцями, у Польщі не згадує про польсько-українську війну 1918-19 років, передвоєнну пацифікацію українців, напади на українські села на Холмщині та Надсянні 1941-1944 років, масову депортацію автохтонного українського населення з тих земель, які потім увійшли до складу Польщі.

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