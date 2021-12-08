Польща не бачить жодних результатів від переговорів Байдена і Путіна: "Ми зміцнюватимемо власну армію"

Польща не бачить жодних результатів від переговорів Байдена і Путіна: "Ми зміцнюватимемо власну армію"

Польський дипломат переконаний, що Росія використовує відому з 2014 року тактику оманливої деескалації.

У МЗС Польщі від переговорів президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна поки не бачать жодних результатів. Офіційна Варшава вважає, діалог між країнами є важливим, проте реальні дії задля безпеки України і Європи є значно вагомішими. Тому Варшава зміцнює власну обороноздатність.

Про це 8 грудня в ефірі телеканалу TVP INFO наголосив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк.

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"Після вчорашньої зустрічі, з нашої точки зору, я поки що не бачу позитивних ефектів", — заявив заступник глави МЗС Польщі.

За словами Шинковського вель Сенка, Польща не озиратиметься на ці переговори, а розвиватиме власну армію.

"Звичайно, ми певною мірою спираємося на альянси, вони дуже важливі. Натомість ми маємо зміцнювати власний потенціал і вести власну наступальну дипломатію, що робить прем’єр Моравецький, здійснюючи візити по Європі", — заявив заступник глави МЗС Польщі.

Шинковський вель Сенк підкреслив, що саме дії Моравецького призвели до активних дій генсека НАТО Єнса Столтенберга та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Польський дипломат переконаний, що Росія використовує відому з 2014 року тактику оманливої деескалації.

"Тоді, коли всі видихають з полегшенням, Російська Федерація вже на два-три кроки попереду", — наголосив дипломат.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня о 17:00 за київським часом і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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