Польща не отримала таємні додатки до Плану перемоги Зеленського: чому

Польща не отримала від України таємні додатки до Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Нібито причина у тому, що в ній йшлося про зброю, якої в країни немає.

Про це повідомив міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський в ефірі TVN 24.

"Йдеться про технічні дані певних видів зброї. Зеленський був дуже незадоволений, що це потрапило до преси і це було досить чутливим. Він хотів утримати це в таємниці, і так не сталося. Йшлося про види зброї, якої в нас немає", - висловився Сікорський.

З його слів, про деталі плану були поінформовані Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги України у Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Перші чотири пункти треба реалізувати під час війни.

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