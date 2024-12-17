Польща не відправить свої війська до України: Сікорський назвав причину

Сусідня Польща не готова відправити своїх військових до України. Адже найважливішим обовʼязком країни в НАТО є оборона власної території.

Про це заявив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, повідомляє "Радіо Свобода".

"Першим і найважливішим обовʼязком Польщі в НАТО, як фронтової країни, є оборона нашої власної території, бо таким чином ми охороняємо решта Альянсу. Ми та держава, яка має понад 600 кілометрів кордону з двома неприязними країнами – Білоруссю та Росією. Це наше перше завдання", - наголосив міністр.

Очільник МЗС Польщі заявив, що Варшава готова надати логістичну підтримку, якщо ця ідея переросте у фактичну ініціативу.

"Так як підтримуємо Україну – приблизно 90% всього, що потрапляє до України йде через Польщу. Також ми, звичайно, готові до підтримки союзників", - додав Радослав Сікорський.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр-міністра Дональд Туск остаточно поставив крапку у питанні направлення союзницьких військ до України.

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