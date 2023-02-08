Польща незабаром відправить до України обладнання, необхідне для відновлення енергетичного сектора

Найближчими днями Польща направить до України вже третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора нашої країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, - пише Укрінформ.

Польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну цього обладнання.

“Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України”,- повідомив Вавжик.

Перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. 26 січня 2023 року в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме Україні відповідну допомогу.

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Нагадаємо, що Польща є одним з найбільших союзників України у війні проти Росії. Зокрема, Польща може передати Україні винищувачі F-16, проте є певні умови.

Також Польща готова передати ЗСУ понад 70 танків.

До того ж ЗМІ повідомляють, що навесні минулого року Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29.

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