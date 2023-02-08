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Польща незабаром відправить до України обладнання, необхідне для відновлення енергетичного сектора

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Польща незабаром відправить до України обладнання, необхідне для відновлення енергетичного сектора

Фото: pixabay.com

Найближчими днями Польща направить до України вже третій пакет обладнання, необхідного для відновлення енергетичного сектора нашої країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, - пише Укрінформ.

Польські енергетичні компанії організовують постачання в Україну цього обладнання.

“Найближчими днями буде третій пакет допомоги з енергетичним обладнанням для України”,- повідомив Вавжик.

Перший пакет надійшов до України з Польщі наприкінці листопада, другий – наприкінці грудня. Більшу частину допомоги було доправлено на Хмельницьку АЕС.

Допомогу в енергетичному секторі надають урядове агентство стратегічних резервів Польщі та міністерством клімату і довкілля.

Польща є координатором серед країн Євросоюзу у справі підтримки України в енергетичній сфері. 26 січня 2023 року в Польщі відкрився Енергетичний хаб, завдяки якому ЄС надаватиме Україні відповідну допомогу.

Нагадаємо, що Польща є одним з найбільших союзників України у війні проти Росії. Зокрема, Польща може передати Україні винищувачі F-16, проте є певні умови. 

Також Польща готова передати ЗСУ понад 70 танків

До того ж ЗМІ повідомляють, що навесні минулого року Польща таємно передала Україні кілька винищувачів МіГ-29

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Дата публікації
Перегляди
139
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