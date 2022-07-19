Польща отримала від США перші 28 танків Abrams у найсучаснішій версії

Польща отримала від США перші 28 танків Abrams. Це перший етап контракту на поставку 250 таких танків у найсучаснішій версії до збройних сил Польщі.

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак переконаний, що Abrams значно зміцнять бронетанкові війська.

Про це він написав у своєму Твітері.

"Танки Abrams будуть використовуватися для навчання бронетанкових підрозділів. Перші 28 одиниць вже в нашій країні. Це перший етап контракту на поставку 250 танків Abrams у найсучаснішій версії до збройних сил" ,- повідомив Блащак.

Міністр оборони Польщі зазначив, що Росія активно використовує бронетанкові війська та артилерію під час обстрілів українських територій.

"Тому для нас страховка у вигляді найкращих і найсучасніших танків у світі буде гарантією відлякування російського агресора", - наголосив глава міноборони Польщі.

Блащак також нагадав, що нещодавно Польща додатково замовила у США 116 танків Abrams старшої генерації, які збройні сили отримають наступного року. Причому Варшава заплатить лише за їх розконсервування зі складів США.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак раніше привіз до України самохідні артустановки "Краб".

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