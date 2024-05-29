Польща підтримала право України бити своєю зброєю по РФ: у Путіна відреагували

У Кремлі заявили, що ознайомлені із заявою Польщі про те, що Варшава дозволила Києву застосовувати поставлену зброю для ударів по території Росії.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"В Кремлі бачили повідомлення, що Польща дозволила Києву застосовувати зброю для ударів по Росії. Це було цілком очевидним. Жодних секретів із цього приводу не було", - висловився він.

Пєсков також заявив, що Москва говорила про свою реакцію у разі застосування Києвом зброї Заходу для ударів по своїй території. Зокрема, мовляв, сам "фюрер" Путін закликав країни НАТО подумати, "з чим вони граються".

Заява МЗС Польщі

Польща зробила офіційну заяву про те, підтримує право України використовувати надану Варшавою зброю для ударів по цілях на території РФ. Заступник польського міністра оборони Цезари Томчик наголосив, що Київ не повинен мати жодних обмежень в той час, коли наразі агресорка Росія "робить те, що хоче".

"Це має припинитися. Польська позиція чітка: Україна повинна мати можливість воювати тим обладнанням, яке вона отримує, Польща не має жодних заперечень у цьому питанні. Більше того, ми також просимо на подібних зустрічах, щоб цих обмежень не було", - наголосив Томчик.

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