Польща планує порушити справу щодо солдата, який втік до Білорусі

У солдата, що втік, були проблеми з судовими органами і його не слід було відправляти служити на кордон.
Кримінальну справу за статтею "Дезертирство" планують порушити проти солдата, який попросив притулку в Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні у Twitter військової жандармерії Польщі.
Wobec żołnierza Emila C., який samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby, zostanie wszczęte śledztwo w kierunku art. 339 § 3 kk – dezercja kwalifikowana, za co grozi kara pozbawienia wolności 10. Zawiadomienie w tej sprawie złożył Dowódca @16Dywizja. pic.twitter.com/15kM85tAye— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) December 17, 2021
За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, у солдата, який втік, були проблеми з судовими органами і його не слід було відправляти служити на кордон.
Нагадаємо, що раніше білоруський Держприкордонкомітет заявив про польського військовослужбовця, який попросив у країні політичного притулку. За інформацією відомства, військовослужбовця польської армії Чечка Еміля 1996 року народження було зупинено білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі — на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.
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