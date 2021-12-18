Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Польща планує порушити справу щодо солдата, який втік до Білорусі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Польща планує порушити справу щодо солдата, який втік до Білорусі

twitter.com/podlaskaPolicja

У солдата, що втік, були проблеми з судовими органами і його не слід було відправляти служити на кордон.

Кримінальну справу за статтею "Дезертирство" планують порушити проти солдата, який попросив притулку в Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні у Twitter військової жандармерії Польщі.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, у солдата, який втік, були проблеми з судовими органами і його не слід було відправляти служити на кордон.

Нагадаємо, що раніше білоруський Держприкордонкомітет заявив про польського військовослужбовця, який попросив у країні політичного притулку. За інформацією відомства, військовослужбовця польської армії Чечка Еміля 1996 року народження було зупинено білоруським прикордонним нарядом у прикордонній смузі — на ділянці прикордонної застави Тушемля Гродненської прикордонної групи.

Читайте також:

Новини світу: Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту

Новини світу: Білорусь вручила військовому аташе України ноту протесту

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Наступна публікація