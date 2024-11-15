Польща поскаржилася Рютте на Україну: що обурило Варшаву цього разу

У Варшаві нагадують про те, як багато їхня країна зробила на початку великої війни.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш поскаржився очільнику НАТО Марку Рютте на Україну. Зокрема, обурення викликали слова президента Володимира Зеленського, що Варшава не робить все можливе.

Про це польський політик поскаржився генсеку Альянсу під час зустрічі, повідомляє tvn24.pl.

Міністр наголосив на тому, "як багато Польща вже зробила і як багато вона допомогла Україні". Натомість, зі слів Косіняк-Камиша, в українців "коротка пам'ять". Адже в перші місяці війни саме Польща передавала військову техніку та організовувала гуманітарну допомогу Україні.

"Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо. Але є межа, яку я ніколи не перейду. Межа допомоги Україні - це питання безпеки Польщі. Якщо передавання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання", - наголосив віцепрем'єр-міністр.

Також польський політик звинуватив Зеленського у тому, що український лідер нібито намагається "залучити інші країни до прямої участі в конфлікті" з Росією.

"Ця спроба закономірна... Але у нас є своя стратегія, у нас є свій сенс існування. Вчора я говорив з Генеральним секретарем НАТО про збивання ракет. Я вважаю, що це було б можливо, якби було спільне рішення всього Альянсу. Такого рішення сьогодні немає, збивати ракети в Росії. Тому жодна країна НАТО не повинна тут висмикувати", - підсумував Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що президент України Володимир Зеленський хоче втягнути їх у війну. Міністерство закордонних справ України назвало безпідставними ці слова.

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