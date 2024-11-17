Польща пропонує Україні відкрити своє консульство у Познані, звідки виганяють росіян

Кількість українців в Польщі значно збільшилась, тому виникла потреба збільшити кількість дипломатичних представництв.

У польському місті Познань незабаром буде закрито генконсульство РФ, поет у цьому приміщені може запрацювати консульство Україні.

Про це заявив голова МЗС Польщі Радослав Сікорський, інформує RFM24.

Він заявив, що у Варшаві не проти того, щоб у будівлі, яку скоро звільнять росіяни, почало працювати українське консульство, якщо Київ захоче мати своє представництво у Познані.

Сікорський зазначив, що після початку війни кількість українців в Польщі значно збільшилась, тому виникла потреба збільшити кількість дипломатичних представництв.

"Термін дії договору оренди цієї нерухомості закінчується наприкінці цього місяця. Зараз мова йде про понад десять днів. Сьогоднішня мережа українських консульств, враховуючи безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі, не відповідає консульським потребам", - заявив глава польського МЗС.

Сікорський нагадав, що консульства вирішують різні практичні завдання, зокрема юридичні документи, народження дітей або ж смерть людей та інше.

"І ми, безумовно, поставилися б до такого прохання української сторони (надання нерухомості у Познані під консульство - ред. ) з найбільшою симпатією", - резюмував Сікорський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував, що у Варшаві відбудуться важливі переговори про війну в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Польща розмістила біля кордону з Росією південнокорейські танки K2.

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