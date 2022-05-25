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"Польща серйозно готується": посол України заявив, що Росія може обстріляти цю державу

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"Польща серйозно готується": посол України заявив, що Росія може обстріляти цю державу

Фото: УНІАН

Посол України Андрій Дещиця заявив, що Росія може обстріляти територію Польщі і ця держава готується до такого ймовірного сценарію. При цьому немає навіть значення, що Польща – член НАТО.

Окрім того, для Польщі існує також російська загроза з території Білорусі.

Про це Дещиця розповів в інтерв’ю "BBC Україна".

"Те, що Польща серйозно готується – це серйозно, і я думаю, вони правильно роблять. Тому що існує стародавня приказка: хочеш миру – готуйся до війни. І якщо Польща бачить, до чого може довести ця агресивна політика Росії в Україні, то цілком на часі готуватися до того, щоб це не сталося у Польщі. Щоб не було подібних Буч, Ірпенів і Гостомелів у Польщі. Тому вони цілком серйозно готуються до цього – вони оновили закон про оборону, збільшили бюджет про оборону, збільшили кількість територіальної оборони, проводять закупівлю сучасних видів озброєння для армії", – розповів український посол.

Чи нападе Росія на Польщу – це питання треба ставити самій РФ, але це цілком можливо, зазначив Дещиця.

"Росія обстрілює Львів чи Яворів, який розташований за кілька десятків кілометрів від Польщі, і цілком можливо, що ці ракети можуть полетіти на 20 кілометрів у бік Заходу. А це вже буде територія Польщі", – пояснив дипломат.

Він також висловив думку, що членство Польщі в НАТО "не має значення, тому що може бути навіть і людська похибка або емоційне рішення". 

"Це може статися і у випадку, якщо Польща зробить якісь заяви і тоді Росія може пробувати її обстрілювати", – додав посол України.

Він також зазначив, що невідомо ще, чи не буде використана Білорусь як плацдарм для нападу на Польщу. 

"Те, що відбувалося на польсько-білоруському кордоні восени минулого року – це була своєрідна атака, підготовлена білоруськими і російськими спецслужбами проти Польщі. Якби тоді Польща дозволила цим так званим мігрантам і впустила б їх на свою територію, невідомо, чи була б стабільна ситуація в Польщі, чи не розхитали вони б її, чи не були це диверсійні групи, які б розхитували ситуацію всередині. Тому цілком реально, що Польща має загрозу і від Росії, і від Росії за підтримки Білорусі", – наголосив Дещиця.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді та заявив, що тільки Україна має вирішувати будь-які умови, на яких вона домагається миру з Росією.

Окрім того, Дуда заявив, що Польща повинна вимагати від Росії відшкодування за Катинський злочин.

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