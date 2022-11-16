Польща скликає міжнародних експертів для розслідування ракетного удару - Моравецький

Голова польского уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава перевела всі екстренні служби у стан підвищеної боєготовності та запросила міжнародних фахівців до розслідування ракетного удару по території країни.

Про це польский прем'єр заявив після спеціального засідання уряду, повідомляє Onet.

"Ми звернулися за підтримкою до союзників. Ми проводимо аналіз та консультації щодо застосування статті 4 Договору про НАТО", – сказав він.

Також Моравецький закликав громадян не дати собою маніпулювати та зберігати спокій. Він нагадав, що Росія використовує фейки для маніпуляцій.

"Дослухаймось до меседжів уряду і наших союзників. Ми повинні бути разом. Разом ми в безпеці і нас не залякати", – наголосив польський прем’єр.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада російська ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок ракетного удару загинули двоє людей.

У Польщі заявили, що наразі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ. В свою чергу, радник ОП Олексій Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Президент Польщі Анджей Дуда провів переговори зі своїми українським і американським колегами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анджеєм Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі. Цю інформацію пізніше підтвердили у Польщі, та заявили, що ракета, яка впала на території країни, була російського виробництва.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що відмовились дати прогноз щодо можливого розвитку ситуації, там зазначили, що візьмуть паузу, для вивчення інциденту.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету, яка вдарила по території країни.

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