Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Чехія заборонить польоти від 26 лютого.

Польща та Чехія незабаром закриють повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.

Про це повідомили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і Мінтранс Чехії.

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"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - зазначив прем’єр.

Відомо, що Чехія заборонить польоти від 26 лютого.

Нагадаємо, що ЄС введе санкції проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

ТСН зібрала оперативну інформацію з усієї країни на цю годину

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