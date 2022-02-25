Польща та Чехія закривають повітряний простір для російських авіакомпаній

Чехія заборонить польоти від 26 лютого.
Польща та Чехія незабаром закриють повітряний простір для літаків російських авіакомпаній.
Про це повідомили прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і Мінтранс Чехії.
"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній", - зазначив прем’єр.
Відомо, що Чехія заборонить польоти від 26 лютого.
Нагадаємо, що ЄС введе санкції проти президента країни-агресорки Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.
Читайте також: