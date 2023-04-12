Польща та країни Балтії відправлять до ЄС свої ідеї щодо нового пакету санкцій проти Росії

Польща та країни Балтії відправлять ЄС свої пропозиції щодо нового пакету санкцій проти Росії, які, ймовірно, включатимуть обмеження для "Росатома".

Найближчими днями Польща та країни Балтії збираються подати спільну пропозицію щодо одинадцятого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Польське радіо.

Зазначається, що група країн вже надіслала одну з ідей до Європейської комісії та столиць ЄС. У санкційному пакеті йтиметься про санкції щодо атомної енергетики Росії, зокрема проти "Росатома".

"Питання санкцій потребують належної підготовки, і консультації тривають", - додав один із дипломатів у Брюсселі.

За інформацією Польського радіо, кожний санкційний пакет затверджувався з певним переліком винятків. Металургійна галузь є одним із таких винятків, і настав час переглянути це.

Нагадаємо, раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що країни Євросоюзу невдовзі почнуть активну роботу над новим пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України і нові обмеження можуть торкнутись компанії "Росатом". Однак Євросоюз може зробити виняток для деяких країн, які критично залежать від російських ядерних технологій.

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