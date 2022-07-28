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Польща та Литва заявили, що готові дискувати з НАТО щодо приєднання України

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Польща та Литва заявили, що готові дискувати з НАТО щодо приєднання України

Фото: НАТО

У Вільнюсі в 2023 році відбудеться саміт НАТО, на якому можуть обговорювати вступ України до Альянсу.

Польща та Литва підтверджують готовність активізувати в межах Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО.

Про це йдеться у заяві очільників МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування "Люблінського трикутника". 

"Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність надати Україні всіляку допомогу під час майбутніх переговорів про членство України в Європейському Союзі. Україна наголошує на своїй рішучості зробити кроки щодо виконання критеріїв, визначених у висновку Європейської комісії щодо її заявки на членство в Європейському Союзі. З урахуванням проведення у 2023 році у Вільнюсі Саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати в межах Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО", - йдеться у заяві.

 Зазначається, що Польща та Литва схвалюють високу інтенсивність військово-технічного співробітництва та висловлюють бажання розширювати співпрацю між збройними силами трьох держав і на двосторонньому, і тристоронньому рівнях. Своєю чергою, це передбачатиме проведення навчань у тренувальних центрах Польщі та Литви, лікування та реабілітацію військовослужбовців ЗСУ.

"Підтверджуємо твердий намір працювати над подальшим впровадженням обмежувальних заходів проти Російської Федерації до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів", - наголошується в заяві.

Країни також наголосили на необхідності притягнення Росії до відповідальності за скоєння злочину агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду, на території України.

Нагадаємо, Кадиров погрожує Польщі демілітаризацією.

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