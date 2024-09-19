Польща тиснутиме на Україну щодо Волинської трагедії під час свого головування в ЄС – ЗМІ

Водночас польські дипломати запевняють, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський і президент України Володимир Зеленський мали у вересні неприємні переговори про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Тепер поляки очікують, що зможуть натиснути на Україну під час свого піврічного головування в ЄС у січні 2025 року.

Про це повідомив польський журналіст Марцін Терлік у статті для видання Onet, посилаючись на свої джерела.

В публікації вказано, що польська делегація була здивована стилем спілкування Зеленського на переговорах у Києві минулого тижня. За даними журналіста, позиція українських політиків щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Польщі, тому МЗС країни "планує конкретні заходи".

Зазначається, що польське МЗС "має ідею", як натиснути на Україну, використовуючи для цього майбутнє головування у Євросоюзі.

Ознайомлений із перебігом переговорів співрозмовник сказав, що "Україна зайняла вимогливу позицію".

"Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поблажки йшли лише в один бік. Тим часом Україна зайняла вимогливу позицію. У сфері оборони ми можемо це зрозуміти. Але в інших сферах це має змінитися", – сказало джерело.

Анонімний представник МЗС Польщі повідомив, що питання Волині наразі є "головною і, в принципі, єдиною вимогою" країни. Тому коли у січні 2025 року Польща розпочне своє піврічне головування у Євросоюзі, МЗС країни нібито планує використати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ.

"Сікорський переконував Зеленського врегулювати історичні питання з Польщею зараз, оскільки він заплатить за них меншу ціну, ніж під час переговорів про вступ (до ЄС – ред.). Це не дійшло до Зеленського", – заявив один з поінформованих співрозмовників.

Він також сказав, що після зустрічі Сікорського з Зеленським стало відомо, що Україна "хотіла б, щоб Польща під час свого головування відкрила всі переговорні секції одночасно", що було б "безпрецедентно і дуже складно".

"Києву потрібна прихильність Варшави до вступу. І саме тут є простір для розмови. Ми допоможемо їм, якщо вони допоможуть нам", – наголосив співрозмовник у польському МЗС.

Водночас він запевнив, що "військові та оборонні питання не будуть розмінною монетою" у переговорах з Україною.

Нагадаємо, Сікорський закликав український уряд знайти рішення для вшанування жертв Волинської трагедії, інакше Польща вживатиме "жорсткіших заходів".

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