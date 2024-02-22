Польща відхилила пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні: що сказав Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відхилив запрошення президента України Володимира Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення зернової блокади, що склалася через протести польських фермерів.

Очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що зустрічі на кордоні, до якої закликав президент Зеленський, не буде. Мовляв, вона була б суто символічною. Натомість представники двох країн зустрінуться у Варшаві аж 28 березня.

Про це повідомляє Polskieradio24.

Туск закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

"Українська сторона також розуміє, що краще проводити ці перемовини на технічному рівні, щоб урядова зустріч мала не символічну цінність – адже нам не треба символізму у відносинах. Увесь світ бачить, наскільки ми рішуче налаштовані допомагати Україні, і немає потреби у подальших яскравих жестах солідарності", – сказав Дональд Туск.

"Нам потрібні конкретні пропозиції у питаннях ринку та сільського господарства. Це не потребує проявів доброї волі, але потребує важкої роботи", – додав прем’єр Польщі.

Він зазначив, що для пошуку рішення потрібні технічні переговори також на рівні ЄС, та що для цього Туск 23 лютого зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і поговорить про зміни до умов торгівлі з Україною.

"Хочу запевнити вас, що перемовини з Україною тривають. У нас хороші відносини, хоч і є різниця в інтересах… Ми будемо переконувати і Київ, і Брюссель погодитися з польською точкою зору на ситуацію", – додав Туск.

Польський прем’єр також підкреслив, що Україна "може і надалі розраховувати на повну підтримку Польщі у протистоянні з Росією".

"Для того, щоб забезпечити 100% гарантії того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми внесемо до переліку об'єктів критичної інфраструктури пункти пропуску на кордоні з Україною, а також визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг. Це питання найближчих годин", - заявив він.

Нагадаємо, 21 лютого президент України Володимир Зеленський запросив прем'єра та президента Польщі, а також Єврокомісію прибути на перемовини на кордоні для врегулювання кризи навколо транзиту українського зерна.

Пізінше у канцелярії польського лідера Анджея Дуди відреагували на пропозицію Зеленського. Держсекретар Анджей Дера заявив, що президент Польщі підтримує таку ідею та "робить усе в цьому дусі, щоб допомогти Україні". Втім, українсько-польський кордон - не найкраще місце для переговорів.

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