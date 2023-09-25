Польща влаштувала скандал через ветерана дивізії "Галичина" на зустрічі з Зеленським у Канаді

Польський посол назвав дивізію "Галичина" "сумнозвісним військовим формуванням України часів Другої світової війни, відповідальним за вбивство тисяч поляків і євреїв".

Посол Польщі у Канаді Вітольд Дзельський зажадав вибачень за появу в канадському парламенті 98-річного ветерана дивізії "Галичина" Ярослава Гуньки. Останнього після виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті представив як героя війни спікер Палати громад Канади Ентоні Рота.

Свою заяву Дзельський опублікував у Мережі 25 вересня.

Зауважимо, 22 вересня Рота вшанував Гуньку під час візиту Зеленського. Після звернення українського лідера до канадського парламенту спікер Палати громад представив Гуньку як героя війни.

"Він український герой, канадський герой, і ми дякуємо йому за всю його службу", — сказав Рота.

Аплодисменти канадських парламентарів ветерану дивізії "Галичина" Ярославу Гуньку / Скриншот

Польща вимагає вибачень за ветерана дивізії "Галичина" в парламенті Канади

Через декілька днів Дзельський зажадав вибачень за ветерана дивізії "Галичина" в парламенті Канади. Він назвав Гуньку членом "сумнозвісного військового формування України часів Другої світової війни, відповідального за вбивство тисяч поляків і євреїв".

"Польща – найкращий союзник, якого має Україна, але вона ніколи не погодиться відбілювати таких лиходіїв. Як посол Польщі в Канаді я чекаю на вибачення", – написав Дзельський у Мережі, додавши фото, на якому Зеленський і прем’єр Канади Джастін Трюдо аплодують Гуньці.

Допис посла Польщі у Канаді Вітольда Дзельського

Канада вибачилась перед Польщею

Спікер парламенту Канади Ентоні Рота вибачився за запрошення на зустріч зіз Зеленським ветерана Ярослава Гуньки, інформує The Guardian.

За словами Рота, він згодом дізнався "додаткову інформацію" про ветерана дивізії "Галичина", натякнувши на те, що її бійці під час Другої світової війни нібито були причетні до Голокосту.

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"Пізніше я дізнався більше інформації (про цю людину – ред.), що змушує мене шкодувати про моє рішення. Особливо я хочу принести свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та в усьому світі. Я приймаю повну відповідальність за свої дії", – заявив спікер канадського парламенту.

Рота додав, що запросити Гуньку – його особисте рішенням, про яке не знав ні Трюдо, ні інші парламентарі.

Чи причетна дивізія "Галичина" до вбивств поляків та євреїв

Протягом 1943-1945 років дивізія "Галичина", або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС "Галичина", входила до складу німецьких військ "Ваффен СС" і була військовим, а не каральним формуванням. Про її створення оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини. Дивізія не входила до структури загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості та інших каральних операціях на окупованих територіях, а входила до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Ні дивізія "Галичина", ні ОУН, ні УПА, ні батальйони "Нахтіґаль" і "Роланд" та їхні члени не були засуджені Нюрнберзьким трибуналом після Другої світової війни, а самі ці структури не були визнані злочинними.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський побував з візитами у США та Канаді, після чого розповів про допомогу, яку отримає Україна.

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