"Польща захопить захід України за її борги": у Варшаві пояснили, чому Росія поширює такі фейки

Росія посилила дезінформаційну кампанію проти Польщі та України. Російські пропагандисти проштовхують наративи про нібито плани поляків захопити захід України. Також в РФ поширюють фейки про те, що начебто велика кількість польських найманців воює за Україну і врешті окупує її західну частину.

Про це написав у Twitter речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин.

Він зазначив, що російська пропаганда вибудувана на брехні про те, що Київ та Варшава нібито домовилися про те, що "Польща забере захід України за її борги" і що польські найманці зрештою окупують Україну.

"Російська пропаганда активно працює над впровадженням цієї брехні в західне інформаційне середовище. Ці ворожі зусилля цілком вписуються в спроби Кремля зобразити Польщу розпалювачем війни та ізолювати Варшаву на міжнародній арені", - пояснив Жарин.

Він написав, що окрім росіян, їхні союзники в Білорусі також посилюють пропагандистські наративи проти Варшави на основі хибних звинувачень у тому, що та нібито готує напад.

"Ще за допомогою різноспрямованих зусиль РФ просуває наративи про корупцію в українській армії, низький моральний дух солдатів і цивільних, дезертирство і високий рівень злочинності. Крім спроб очорнити Україну, російська пропаганда активізує інформаційну війну, щоб зламати волю і готовність союзників продовжувати підтримувати Київ, та вигадує надумані приводи для завдання ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України", – додав Жарин.

Російськи фейки про відносини Польщі і України

Нагадаємо, у квітні російські пропагандисти поширили фейк про те, що нібито Польща у травні планувала захопити західні області України приводом травневих військових навчань, а до червня Україну нібито могли "поділити". Цю брехню також підхопили російські опозиціонери та навіть світові ЗМІ.

Такі інформаційні вкиди поширювалися також і у 2014 році.

В Офісі президента України наголосили, що це - брехня, який поширюють пропагандисти через підтримку Польщею України.

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