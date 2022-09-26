Польща закликатиме виключити Росію із МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська із ЗАЕС

Польща наполягає на звільнені Запорізької АЕС від російських військових.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва заявила, що від імені своєї країни буде закликати виключити Росію з Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС.

Про це польська чиновниця, яка бере участь у 66-й Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, сказала в ефірі телеканалу TVP Info, передає Radio Szczecin.

Анна Москва наголосила, що перша позиція Польщі полягає у тому, щоб МАГАТЕ змусило Росію негайно залишити територію Запорізького регіону.

Міністерка нагадала, що місія МАГАТЕ підтвердила присутність російських військових на території Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, цього тижня в межах 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі розпочав переговори про створення безпекової зони навколо ЗАЕС.

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