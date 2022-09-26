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Польща закликатиме виключити Росію із МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська із ЗАЕС

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Польща закликатиме виключити Росію із МАГАТЕ, якщо вона не виведе війська із ЗАЕС

Фото: Енергоатом

Польща наполягає на звільнені Запорізької АЕС від російських військових.

Міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Москва заявила, що від імені своєї країни буде закликати виключити Росію з Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС.

Про це польська чиновниця, яка бере участь у 66-й Генеральній конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, сказала в ефірі телеканалу TVP Info, передає Radio Szczecin.

Анна Москва наголосила, що перша позиція Польщі полягає у тому, щоб МАГАТЕ змусило Росію негайно залишити територію Запорізького регіону.

Міністерка нагадала, що місія МАГАТЕ підтвердила присутність російських військових на території Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, цього тижня в межах 66-ї щорічної сесії МАГАТЕ гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі розпочав переговори про створення безпекової зони навколо ЗАЕС.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
100
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