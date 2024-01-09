Польща закликає Конгрес США схвалити допомогу Україні: ціна стримування Путіна

Політик заявив, що поразка України матиме наслідки для її сусідів.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликає американський Конгрес ухвалити новий закон щодо продовження допомоги Україні.

Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, наслідки перемоги російського президента-диктатора Володимира Путіна в Україні були б "катастрофічними".

"Зрозуміло, що насамперед для України, але також для її сусідів, Європи та всієї системи союзів США", - сказав Сікорський.

Він наголошує, що українські захисники потребують озброєння для протистояння окупаційним військам. Саме тому, переконаний Сікорський, американським законодавцям слід ухвалити закон про продовження допомоги.

"За кілька відсотків коштів американського оборонного бюджету українці знищили половину російської армії. Ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато вищою, ніж ціна збереження підтримки України", - заявив дипломат.

Нагадаємо, раніше Сікорський закликав світ відповісти Путіну мовою, яку він розуміє. З його слів, країни мають посилити санкції проти агресорки Росії і надати Україні ракети дальнього радіусу дії.

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