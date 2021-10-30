Польща заявила про "дискримінацію" поляків в Україні, у МЗС відреагували

Польща заявила про "дискримінацію" поляків в Україні, у МЗС відреагували

МЗС заперечує твердження польського дипломата про "дискримінацію" в Україні.

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський заявив, що в Україні дискримінують громадян Польщі, чому сприяють об'єктивні та суб'єктивні фактори.

Про це повідомляє Wiadomosci у суботу, 30 жовтня.

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"Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні зазнають дискримінації з погляду свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова", - сказав Шинковський.

Як вважає Шинковський, становище поляків в Україні змінюється "на гірше через об'єктивні та суб'єктивні чинники", зокрема, соціально-економічна ситуація спонукає людей польського походження в Україні емігрувати.

"Польські осередки в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо серед молоді", - додав Шинковський.

При цьому другою причиною заступник міністра вважає пандемію коронавірусу.

"Україна посідає друге місце в Європі за смертністю від COVID-19, і це торкається всіх груп населення, зокрема поляків, які там проживають", - пояснив Шинковський.

Водночас суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків Шинковський називає "несприятливий для них закон про мову, також прославлення людей, пов'язаних із Волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв".

Своєю чергою речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що такі твердження є некоректними і не відображають реальні дружні відносини України та Польщі, повідомляє РБК-Україна.

"Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні", - наголосив Ніколенко.

Він назвав використання Польщею подібних тверджень щодо становища польського співтовариства в Україні некоректним, і додав, що воно вводить в оману українське та польське суспільства та не відображає реальний стан дружніх та партнерських відносин країн.

"Здивовані, що ця заява прозвучала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини у Польщі та польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння та взаємну відкритість до конструктивного діалогу", - зазначив Ніколенко.

Зрештою, в МЗС України закликали польських колег утримуватися від "політичних оцінок, які дисонують із реальними намірами та кроками сторін" для зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах.

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