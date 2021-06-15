Польща зазнала "безпрецедентної" кібератаки, яка торкнулася уряду країни

Очільник канцелярії польського прем'єра, який постраждав від хакерів, припускає, що причетна РФ.

Невідомі хакери минулого тижня здійснили "безпрецедентну" кібератаку на Польщу, яка торкнулася високопоставлених осіб держави. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликає 16 червня екстрене закрите засідання парламенту.

Про це повідомляє видання Wiadomosci.

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"Прем'єр-міністр звернувся до спікерки Сейму Ельжбети Вітек з проханням організувати засідання палати в закритому режимі, щоб уряд міг поінформувати про кібернетичні атаки, які були спрямовані проти Польщі... Останнім часом ми стали об'єктом безпрецедентної кібернетичної атаки, спрямованої на Польщу, на польські установи, на окремих користувачів електронної пошти", – заявив під час брифінгу офіційний представник уряду Петр Мюллер.

Зокрема, відомо, що атаці піддалися особиста електронна пошта та акаунти у соцмережах Міхала Дворчика, який очолює канцелярію прем'єр-міністра Польщі. За інформацією телеканалу WRAL, постраждали і ресурси, які належать його дружині.

Сам польский політик припускає, що до атаки причетні російські хакери. Пояснив він це тим, що інформація була опублікована в російській соціальній мережі Telegram. Інцидентом займаються польські спецслужби і прокуратура.

Мюллер припустив, що атаки торкнулися й інших офіційних осіб, окрім Дворчика. Прем'єр наголосив, що польські політики повинні дуже уважно стежити за тим, як вони використовують різні канали зв'язку і який рівень безпеки мають.

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