Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні танки "Леопард"

Президент Польщі Анджей Дуда хоче зібрати хоча б бронетанкову бригаду для ЗСУ.

Польща збирає коаліцію країн, які передадуть Україні німецькі танки "Леопард".

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, інформує його канцелярія.

"Ми збираємо спільноту країн, які нададуть Україні танки "Леопард". Сподіваюся, що до нас приєднаються союзники і ми зможемо сформувати хоча б бронетанкову бригаду", – сказав Дуда.

Західні танки для України

Польща вирішила передати Україні роту бойових танків "Леопард". У понеділок, 16 січня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив постачання для допомоги Україні танків Challenger 2, гармат та бронетехніки, а Франція вирішила надати ЗСУ БТР Bastion та колісні танки AMX-10RC.

Водночас інша велика країна Євросоюзу і НАТО, Німеччина, досі розміровує, чи передати Україні танки "Леопарди".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

Дуда пообіцяв “Леопарди”, Німеччина досі зволікає

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