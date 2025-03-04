Польща зробила заяву про призупинення допомоги Україні від США

У Варшаві наголошують, що ситуація дуже серйозна.

Рішення президента США Дональда Трампа про призупинення військової допомоги Україні було ухвалене без консультацій із союзниками.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський, повідомляє The Guardian.

Він назвав рішення американської адміністрації дуже важливим. Крім того, за його словами Вронського, ситуація дуже серйозна та має значне політичне значення.

"Це речення може звучати банально, але воно має велике політичне значення. Воно (рішення — Ред.) було ухвалене без будь-якої інформації, без консультацій — ані з союзниками по НАТО, ані з групою формату "Рамштайн", яка бере участь у підтримці України в її боротьбі", — наголосив Вронський.

Зі свого боку, прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що суверенна прозахідна Україна означає сильнішу і безпечнішу Польщу. За його словами ті, хто ставлять під сумнів суверенітет України, сприяють тріумфу "фюрера" Кремля Володимира Путіна.

"Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу і безпечнішу Польщу. В умовах політичного безладдя і хаосу, що зростає, саме це має найбільше значення. Той, хто ставить під сумнів цю самоочевидну істину, сприяє тріумфу Путіна. Зрозуміло?", — наголосив Туск.

Нагадаємо, в адміністрації диктатора РФ Володимира Путіна прокоментували призупинення військової допомоги США для України. Зокрема, в Москві кажуть, мовляв, це може "спонукати Київ до мирного процесу".

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