"Польщі доведеться платити страшну ціну": Кулеба про заклики провокаторів до Путіна

Дмитро Кулеба висловився про гасла польських провокаторів, щоб "Путін прийшов і навів порядок".

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що поляки, які закликають прийти до країни президента Росії Володимира Путіна та навести "порядок", а також розсипають українське зерно – провокатори.

Про це він сказав 24 лютого в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що поляки "мають пам'ятати історію".

"Ті люди, які колись на Донбасі закликали Путіна прийти і навести лад, коли Путін прийшов – їх перших і розстріляли самі росіяни. Тому не треба полякам гратися із цими історіями: "Путін прийди, порядок наведи". Бо потім, коли російський чобіт буде знову топтатися по польській землі, буде дуже-дуже гірко. Доведеться Польщі платити страшну ціну. Бо сьогодні кожен український солдат у тому числі воює, щоб у поляка не було стрільби, артилерії та смертей. Коли вони вирішують заради політичних цілей погратися із цією темою, то мають завжди пам'ятати, що в усіх розподілах Польщі Росія брала участь", - нагадав міністр.

Кулеба також зазначив, що польська влада офіційно перепросила за інцидент із розсипаним зерном.

"Щодо цього мужика з плакатом (із закликом до Путіна - ред.), то, наскільки мені відомо, кримінальна справа на нього заведена… Це не всі поляки – це дуже вузький сегмент радикально налаштованих учасників протестів", – резюмував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на протестах фермерів у Польщі знову помітили проросійські гасла під час візиту до протестувальників міністра сільського господарства Чеслава Топорського.

Польський журналіст Томек Вальчак зазначив, що протести фермерів на кордоні з Україною мають потужний потік пропаганди і дезінформації.

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