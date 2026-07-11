Польща готова модернізувати українські МіГ-29: міністр оборони назвав головну умову

Польща не виключає своєї участі у модернізації українських МіГ-29 / © Вікіпедія

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У суботу, 11 липня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час брифінгу в селищі Олика на Волині заявив, що Варшава не виключає допомоги Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29. Головною умовою для цього є фінансування проєкту коштом самої України або зацікавлених країн-союзниць.

Деталі цієї заяви опублікував портал Defence24.

Умови модернізації та обмін технологіями

Польська сторона розглядає можливість технічного оновлення літаків, проте ставить чіткі фінансові вимоги до реалізації задуму. За словами очільника Міноборони, Варшава готова технічно сприяти модернізації МіГ-29, проте всі супутні витрати має покрити Україна або коаліція держав-партнерів.

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«Ми відкриті до дискусії, якщо Україна бачить потребу в модернізації, то ми можемо тут максимально допомогти, але витрати тут лежать на українській державі або на державах-союзницях, які захочуть покрити ці витрати», — наголосив Косіняк-Камиш.

Він також підкреслив, що в основі такої співпраці обов’язково має лежати принцип взаємності. Оскільки Україна має потужні можливості з виробництва дронів і навіть продає їх на Близький Схід, вона цілком могла б ділитися цими передовими технологіями з державами, які надають їй підтримку. Переговори щодо авіації, які раніше були призупинені, зараз успішно поновилися, і польська сторона готова до конструктивного діалогу.

Стан авіаційного парку та спільне виробництво БПЛА

Польські Повітряні сили досі мають на озброєнні МіГ-29, які експлуатуються ще з 1989 року. Ці літаки є морально застарілими, їхній ресурс поступово вичерпується, тому Варшава активно замінює їх на сучасніші бойові машини. Попри це, МіГи продовжують брати участь у військових місіях.

Протягом попередніх років українські льотчики вже отримали понад десять польських винищувачів, і планувалося передавання ще кількох одиниць. Натомість Варшава розраховує отримати доступ до українських технологій БПЛА, які успішно пройшли жорстку перевірку на фронті.

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Країни продовжують поглиблювати оборонну співпрацю: нещодавно Польська збройова група (PGZ) підписала лист про наміри щодо спільного виробництва безпілотників з українською компанією TAF Industries — одним із лідерів галузі. Спільні інвестиції в дрони також плануються в межах європейського механізму SAFE.

Нагадаємо, Варшава та Київ повернулися до обговорення угоди, яка може суттєво підсилити повітряні сили обох держав. Йдеться не лише про обмін бойових літаків на українські технології дронів, а й про запуск спільного виробництва ракет до систем Patriot.

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