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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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1205
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2 хв

Польща готова передати Україні МіГ-29, але є перешкоди: що відомо

Дипломат наголосив, що з боку Польщі є чітка політична воля передати Україні ці винищувачі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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МіГ-29.

МіГ-29. / © Вікіпедія

Переговори з Варшавою щодо передавання Україні винищувачів МіГ-29 тривають. Водночас реалізації цього рішення поки що заважає низка перешкод.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю «ЄП».

З його слів, йдеться про чотири винищувачі, які вже виведені з експлуатації. Наразі їх передано зі складу Збройних сил Польщі до Агенції з озброєнь, де вони й перебувають.

«Нам їх запропонували. Наші експерти їх оглянули. І ці МіГи потребують доволі серйозної модернізації, і коштовної», — висловився Боднар.

Водночас, наголосив дипломат, ці винищувачі навряд чи можна буде використати на запчастини. За його словами, це літаки, які ще можуть виконувати польоти, мають невичерпаний моторесурс і залишаються затребуваними в інших країнах.

Зі слів посла, зараз між військовими тривають консультації щодо можливості модернізації МіГ-29 до мінімально необхідного рівня, який дозволить використовувати їх для захисту українського неба.

«Все впирається в кошти, оновлення і кількість необхідного обладнання, яке не завжди також є в наших країнах, а залежить від постачання з третіх країн. Тому тут дуже багатофакторна історія. Я не хотів би, щоб нею зловживали. З польського боку є чітка політична воля ці МіГи передати», — наголосив Боднар.

Нагадаємо, на початку липня польський міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не виконала обіцянку — не передала обіцяні технології виробництва БпЛА в обмін на винищувачі МіГ-29, які Варшава була готова передати Києву.

Згодом стало відомо, що одна з країн НАТО звернулася із запитом до Варшави щодо цих винищувачів МіГ-29. Втім, попри звернення союзника по Альянсу, польська сторона не змінює своїх планів, а пріоритетом залишається передавання літаків Україні.

Водночас у Міноборони заявили, що остаточне рішення щодо винищувачів залежить від української сторони, бо пропозиція Варшави «лежить на столі». Зазначається, якщо найближчим часом Київ не поквапиться, то винищувачі продадуть Болгарії.

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