Польща готова віддати Україні винищувачі: Туск озвучив деталі нового пакету допомоги

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив готовність Варшави надати Києву наявні у неї винищувачі МіГ-29. Польський прем’єр наголосив, що союзники домовилися діяти гнучко та коригувати свої рішення відповідно до актуальних потреб ЗСУ на фронті.

Про це він заявив у четвер, 5 лютого, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Обмін винищувачів на безпілотники

Дональд Туск чітко зазначив, що польські «МіГи» перебувають у розпорядженні уряду і можуть бути передані українській стороні негайно, якщо виникне така потреба. За його словами, Варшава прагне діяти адекватно до ситуації, тому питання авіації обговорювалося дуже детально.

Окремим пунктом переговорів стала ідея взаємовигідного обміну військовими технологіями між країнами-сусідами. Україна готова надати свої передові дрони, які допоможуть Польщі побудувати ефективну систему антидронового захисту, що є пріоритетом для польської нацбезпеки.

Бронетехніка та посилення ППО

Польський прем’єр також анонсував підготовку чергового, 48-го пакету військової допомоги вартістю 200 мільйонів злотих. Основу цього траншу складатиме броньована техніка, яка необхідна для підтримки українських військ на передовій.

Що стосується запиту України на додаткові засоби ППО та ракети, Туск зазначив, що Польща не може задовольнити всі потреби самостійно, але шукатиме шляхи вирішення. Він пообіцяв обговорити з міністром оборони можливість передачі альтернативної техніки замість літаків і надати відповідь президенту Зеленському не пізніше понеділка.

Спільне виробництво зброї

Крім домовленостей про техніку, Україна та Польща виходять на новий рівень оборонної взаємодії, розпочинаючи спільне виробництво необхідних матеріалів. Зеленський і Туск вже офіційно підписали відповідний лист про наміри, який стане стартом для практичної співпраці.

Польський очільник уряду підкреслив, що до цієї важливої віхи сторони йшли тривалий час, докладаючи значних зусиль для узгодження всіх деталей. Тепер ідея спільного випуску сучасного озброєння на промислових потужностях як у Польщі, так і в Україні нарешті перетворюється на конкретний план дій.

«Це було нашою метою протягом багатьох-багатьох місяців. Ми говорили про це і доклали чимало зусиль для того, щоб ідея спільного виробництва на підприємствах як у Польщі, так і в Україні озброєння стала реальністю», — наголосив Туск.

Нагадаємо, Зеленський спростував можливість територіальних поступок в обмін на завершення війни, коментуючи повідомлення російських ЗМІ про вимоги Кремля щодо визнання окупованого Донбасу територією РФ. Він наголосив, що сценарії, які передбачають відмову від українських територій, не мають жодних перспектив.