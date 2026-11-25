Вибух ППО. / © Associated Press

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Польські військові мають наказ збивати ракети і безпілотники Росії, які порушують повітряний простір країни. Відповідні розпорядження пілотам віддавали вже неодноразово.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF FM.

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За його словами, пілоти мають і дозвіл, і можливість відкривати вогонь по повітряних цілях, які залітають на територію країни. Втім, остаточне рішення про застосування зброї ухвалює військовий, який безпосередньо веде операцію.

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Водночас глава Міноборони наголосив, що Польща «не перебуває у стані війни з Росією», на відміну від України. Жодна з країн НАТО наразі також не оголошувала такого стану.

«Ми перебуваємо у стані миру, який, хоч його й важко назвати спокійним, безумовно, передбачає зовсім інші правила ведення операцій», — пояснив Косіняк-Камиш.

Окремо польський міністр прокоментував дискусії щодо можливості збивати російські ракети та дрони ще над територією України. За його словами, наразі він не бачить серед союзників «готовності та рішучості» до так тих дій.

Відповідаючи на запитання, чи змінять країни НАТО свою позицію лише після того, як унаслідок атаки хтось загине, очільник Міноборони звернув увагу на допомогу Заходу Києву, без якої «Україна б не вижила». Водночас він наголосив, що важливу роль відіграють не лише поставки озброєння, а й мужність, підготовка та професійність українських військових.

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Косіняк-Камиш також визнав, що частина російських повітряних цілей пролітає поблизу польського кордону.

«Ми бачимо, що частина цих ракет кружляє поблизу польського кордону, загрожуючи Польщі, і могла б також пролетіти над нашою територією. Не всі вдається збити. Частину знешкоджують, частина, на жаль, влучає в ціль, а частина промахується», — зазначив він.

За словами Косіняка-Камиша, українські військові змушені боротися з кожною ракетою, яка перебуває в повітряному просторі країни, адже заздалегідь невідомо, де саме вона зрештою впаде.

Він також запевнив, що кожного порушення повітряного простору Польщі військові аналізують ситуацію і впроваджують необхідні зміни. Зокрема, поява реактивних безпілотників змусила переглянути підходи до їхнього перехоплення.

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«Ми багато вчимося. Зокрема, і в української сторони», — підсумував польський міністр.

Російські ракети в Польщі — останні новини

Раніше Польща викликала представника Росії до Міністерства закордонних справ і висловила Москві рішучий протест через ракетну атаку 20 листопада. Посол Георгій Міхно прибув до польського відомства, де йому вручили відповідне попередження через порушення російськими ракетами повітряного простору країни.

Своєю чергою, Москва влаштувала істерику і відкидає звинувачення Варшави щодо порушення російськими ракетами і дроном порушення повітряного простору. Ба більше — польську владу звинуватили в антиросійських настроях.

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